Vivas templa gaitas con la delegada: "Yo no le he tocado las narices en mi vida a nadie"

El presidente de la Ciudad no quiere más batallas que las imprescindibles con la Delegación del Gobierno y no se da por aludido con eso que dijo la delegada la semana pasada de que ella "salta" cuando "le tocan las narices" en alusión a las disputas entre ambas Administraciones por cuál lleva las riendas de los Planes de Empleo.

"Yo no le tocado las narices en mi vida a nadie", ha advertido Vivas este lunes al ser preguntado si se daba por aludido. Personalmente, desde luego que no, pues ha remarcado que Salvadora Mateos "me conoce" y sabe, por tanto, de su forma de proceder.

Institucionalmente, tampoco. Vivas ha insistido en que en lo que al Ejecutivo local compete lo "importante" es "la voluntad de mejorar la eficiencia de esos programas sin perder lo bueno que tenían" y que en esa línea está encaminada su única inquietud con los Planes de Empleo.