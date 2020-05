VOX culpa al “transfuguismo" de su sobrerrepresentación en los consejos de administración

Tras la denuncia pública del Grupo Socialista por la sobrerrepresentación de Vox en los consejos de Administración, donde mantiene a todos sus representantes pese a haber perdido dos diputados desde su configuración, la formación ultraderecha ha salido al paso con un comunicado para aclarar que “hoy por hoy la representación política en estos órganos se ajusta estrictamente a la voluntad democrática y legítima manifestada por los ceutíes en las urnas en mayo de 2019”.

Pero de mayo a mayo ha llovido mucho. Y han pasado muchas cosas —demasiadas— que han cambiado sustancialmente el escenario. Entre ellas la marcha de dos diputados del grupo parlamentario Vox que ahora figuran como diputados no adscritos pero que desde la formación que dirige Juan Sergio Redondo consideran tránsfugas, una “disfunción” del sistema que no es su responsabilidad, argumentan: “Por desgracia, ciertas disfunciones del sistema imperante consienten como legal una de las mayores patologías del proceso de representación democrática, como es el transfuguismo, que hoy en la Asamblea de Ceuta representan dos antiguos miembros del Grupo VOX. La formación ultraderechista recuerda a los socialistas que la Asamblea votó, como hicieran antaño PP y PSOE, un pacto antitransfuguismo al que los de Manuel Hernández no se opusieron y ahora quieren “desvirtuar”

Así y todo, e Vox se muestran magnánimos, “podemos llegar a entender esas intenciones” y hacen una oferta: “Quizá aprovechando este planteamiento realizado por el Grupo Socialista, entendemos que podría ser el momento de reorganizar y uniformar los criterios de representación de este tipo de órganos (…) y equipararlos a sus homólogos en otras ciudades de España, actualizando y modernizando sus estatutos”. Y, ya puestos, Vox “no ve mal” tratar en Junta General esos cambios: “Entendemos que la representación en los Consejos de Administración deberían ajustarse a la voluntad de la Junta General, órgano soberano de la sociedad, tal como establece los artículos 159 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital”. También apuesta el partido por “si fuera necesario”, adaptar los estatutos de estas sociedades municipales “a la realidad de la Junta General, dando como resultado unos consejos de administración fruto de la elección de la Junta General como establece la legislación”.

VOX afirma que, de este modo, se conseguiría un triple objetivo: “constituir consejos de administración según la voluntad de la Junta General como establece la ley, armonizar su funcionamiento con el del resto de municipios y satisfacer la demanda del Grupo Socialista de adecuar los consejos de administración a la realidad de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta”.