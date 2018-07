Vox lo peta en Ceuta a rebufo de la creciente xenofobia contra los migrantes, a los que califica de soldados

Para la formación de ultra derecha, decir que la migración es una crisis migratoria es demagogia. Según su visión del asunto lo que vivimos es una "auténtica invasión islamista" progonizada por jóvenes que no son "pobres inmigrantes económicos" sino soldados "con preparación militar" que hacen de avanzadilla de esa invasión. Su secretario general ha pedido "construir un muro lo suficientemente alto" en Ceuta "para que no se pueda saltar".

El secretario general de Vox, Javier Ortega, ha visitado este viernes Ceuta para conocer a pie de valla la situación en la que se encuentra la frontera entre Europa y Marruecos. Tras la visita se ha puesto al frente de una concentración que ha reunido a decenas, probablemente algún centenar, de personas, frente al hotel Ulises, donde ha ofrecido un discurso para combatir “la demagogia” que según él practican quienes quieren convertir el fenómeno migratorio en una “crisis humanitaria”. Para Vox, los migrantes son soldados, “jóvenes con preparación militar” que están invadiendo Europa y España. Y por si no quedara claro, referencias a la tradición “humanista cristiana” de España y calificativo de “islamista” para esa invasión que él ve, y con él las decenas de personas que han abarrotado el salón del hotel en el que ha arengado a los suyos con un discurso lleno de referencias al patriotismo nacional en el que quedan arrinconados los derechos humanos, postergados a un segundo plano, primero España, los españoles y sus derechos y luego la humanidad.

Si Vox consigue que en Ceuta los que hoy no han dudado en acudir a la llamada de apoyo a la Guardia Civil realizada a través de las redes para disfrazar este acto de partido de una convocatoria ciudadana les voten en las próximas municipales y que arrastren a algún amigo o familiar a la urna, tendrán escaño en la Asamblea. Entre los asistentes, muchos familiares de funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y también caras conocidas de la política local, algún militante de Ciudadanos, algún que otro empresario y el ex senador del Partido Popular, José Luis Sastre, que no ha dudado en portar una de las pancartas desplegadas, o también el ex asesor de Vivas, Arturo Santorum, por citar los más destacados.

Entre ovación y ovación, haciendo resonar con una voz potente la palabra España, como para defenderla incluso con el tono, Ortega ha lanzado su discurso, sin odio visceral, pero reduciendo el terreno político para hacer de los sentimientos más bajos su discurso nuclear. Lo mejor que usted mismo lea la transcripción íntegra de sus palabras. No hay desperdicio:

“Quiero dar las gracias a esta ciudad, como hace poco se las dimos a Melilla. Estáis siendo el parapeto de una auténtica invasión hacia España y hacia Europa. Nuestras fronteras son las paredes y las puertas de nuestra casa y hay quienes han decidido desde las organizaciones del tráfico de personas, con la connivencia de Gobiernos como el marroquí, y con la cobardía y la traición de los políticos que son incapaces de poner los medios necesarios para que se respete la seguridad en nuestras fronteras, estáis siendo el parapeto y la seguridad de toda España. Gracias a los ceutíes, gracias a la policía Nacional y a nuestra Guardia Civil.

(Aplausos)

Es una vergüenza que una vez que han saltado ilegalmente la frontera vayan a refugiarse al CETI porque saben que al día siguiente tienen todos los servicios del Estado puestos a su servicio. Ese estado que no se preocupa ni de los españoles ni de nuestra policía y nuestra Guardia Civil.

Lo primero que vamos a hacer es hoy y aquí y ahora desmentir la demagogia de quienes quieren vendernos que esto es simplemente una crisis humanitaria. No es verdad. Tal y como hemos podido comprobar con los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional quienes saltan las fronteras vienen con preparación militar, son jóvenes formados en preparación militar, utilizan técnicas militares, embadurnan su cuerpo de grasa para que no les afecten los ácidos y las cales vivas que echan contra nuestros agentes. Traen toda clase de armas: garfios, radiales de batería, cizalla para cortar, como si de una guerra se tratase, una frontera. No son unos pobres inmigrantes económicos, son la avanzadilla de una auténtica invasión.

(Aplausos y vivas a la Guardia Civil)

España necesita fronteras seguras y desde Vox decimos que esa valle es ineficaz y que el Gobierno de España y los políticos que tienen en sus manos la responsabilidad de velar por ella, son ineficaces. Necesitamos que se construya un muro lo suficientemente alto para que la frontera no pueda ser saltada. Necesitamos cambiar la legislación para que quien entre ilegalmente en España salga por donde ha entrado: (interrumpido por una ovación) en caliente, en templado o en frío. Es una vergüenza que una vez que han saltado ilegalmente la frontera vayan a refugiarse al CETI porque saben que al día siguiente tienen todos los servicios del Estado puestos a su servicio. Ese estado que no se preocupa ni de los españoles ni de nuestra policía y nuestra Guardia Civil.

Necesitamos el apoyo de todos los países europeos y si las Merkel o los Macron no nos quieren ayudar, estamos convencidos que millones de europeos van a estar con nosotros, con los españoles, para ayudarnos a proteger lo que significa Europa de una auténtica invasión islamista.

(Más aplausos)

Dejémoslo muy claro, los españoles estamos primero. Esta es nuestra casa y los servicios sociales, las ayudas y la seguridad debe pensarse primero en España y nadie nos va a ganar al pueblo español en solidaridad. Somos una de las naciones más solidarias en el mundo, pero la solidaridad es incompatible con la ingenuidad y la seguridad de nuestras fronteras con la demagogia de quienes aceptan barcos como el Aquarius, que no son otra cosa que pateras de las organizaciones del tráfico de personas. España y Europa se encuentran en un momento histórico en el que se debate nada menos que nuestra civilización, nuestra libertad, el respeto a la familia, el respeto a la mujer, a la libertad religiosa… Se debate lo más importante de la civilización occidental, de la que España, con el humanismo cristiano, con su historia y con su tradición ha sido capaz de sostener y expandir por todo el mundo. Por tanto, nosotros los españoles hacemos un llamamiento primero a nuestros gobernantes y luego al resto de Europa: que ha llegado la hora de poner pie en pared. Comenzar por defender la frontera de toda Europa, porque Ceuta es la frontera exterior de toda Europa. Necesitamos el apoyo de todos los países europeos y si las Merkel o los Macron no nos quieren ayudar, estamos convencidos que millones de europeos van a estar con nosotros, con los españoles, para ayudarnos a proteger lo que significa Europa de una auténtica invasión islamista.

(Ovación)

Y a todos los medios de comunicación les pedimos que trasladen a la opinión pública la verdad de lo que está pasando en las fronteras, que les cuenten como veinte pocos agentes de la Guardia Civil se han enfrentado heroicamente a una masa de más de 700 energúmenos que venían a agredir no sólo a nuestros agentes, sino también a la soberanía nacional y al respeto de nuestras leyes. Cuenten la verdad de lo que está pasando en Ceuta. Hagan que los españoles conozcan la verdad y entonces cuando vengan las próximas elecciones recordémosles a esos políticos que por cobardía, por traición o por buenismo han abandonado al pueblo español en sus fronteras que aquí, el pueblo ceutí se lo va a recordar. O tenemos políticos valientes que dan la cara en defensa del interés general de España y de cada uno de los españoles o habrá que cambiar esos políticos por españoles valientes”.

El discurso se ha cerrado con cuatro vivas, uno para Ceuta, otro para la Policía Nacional, otro para la Guardia Civil y un último para España, cada uno ha ido increscendo en la respuesta del público que ha hecho vibrar con sus réplicas las paredes del hotel. Afuera en la calle, seguía la concentración. La extrema derecha galopa en Ceuta donde sus ideas basadas en que no todos los seres humanos son iguales ni merecen el mismo trato calan.