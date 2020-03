La Ciudad asegura que intentó hasta el último momento no suspender la Cuna de la Legión por el coronavirus

La Ciudad, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, ha decidido “con todo el dolor de su corazón” suspender la prueba “temporalmente” por “sensatez, prudencia y sentido común” ante el avance de la propagación del coronavirus COVID-19, que ha obligado al Ministerio de Sanidad a pasar del escenario de contención al de contención reforzada. Una “sensatez, prudencia y sentido común” que el Gobierno de Ceuta pide también a los deportistas de dentro y fuera de Ceuta que han anunciado que acudirán a la ciudad a realizar la prueba por su cuenta. La Ciudad recuerda que al no realizarse la prueba no habrá el despliegue de efectivos necesario para garantizar el recorrido.

El consejero de Sanidad, Javier Guerrero, ha asegurado que “hasta ayer hemos intentado ver una luz”, pero no ha sido posible y admite desencuentros con el Ministerio de Sanidad ante lo que considera medidas “contradictorias”, recordando que desde Madrid recomiendan no realizar la prueba mientras hace solo dios días se reunían 150.000 personas en la marcha del 8M en la capital, una de las zonas del país con más incidencia del coronavirus. Guerrero ha querido además rebajar la tensión entorno a la pandemia, insistiendo en huir del alarmismo: “Al coronavirus hay que tenerle respeto, no miedo”. Así y todo, aunque insiste en que "tarde o temprano" se detectarán casos positivos en Ceuta, confía en que esta medida sirva parta retrasar o impedir la propagación en Ceuta que, junto con Melilla, sigue a salvo del COVID-19.