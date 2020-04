Delegación recibirá el martes 18.000 mascarillas para repartir entre la población

El Gobierno de España ha entregado a Ceuta, concretamente a la Delegación del Gobierno un lote de 18.000 mascarillas para repartir entre la población. Las mascarillas, según ha informado Delegación del Gobierno aún no están aquí, se espera que lleguen el martes y la autoridad todavía no ha establecido el protocolo para el reparto de las mismas, algo que previsiblemente se afinará este lunes.

La idea, tal y como se recoge en un comunicado remitido por Delegación es que las mascarillas acaben llegando a personas “que tengan que desplazarse para trabajar y sea más complejo que mantengan la distancia de seguridad” para evitar contagios del virus COVID19.

La medida se enmarca dentro de la estricta limitación de movimientos vigente desde el inicio del Estado de Alarma y está en consonancia con las prioridades y recomendaciones marcadas por el Ministerio de Sanidad, que ha cambiado su posicionamiento sobre el uso de las mascarillas en la última semana y ha pasado a recomendar su uso de forma masiva, especialmente en aquellas personas que no puedan apostar por el teletrabajo y tengan que desplazarse para realizar su labor en transporte público y no puedan hacerlo por sus propios medios ya sea en vehículo particular, bicicleta o a pie, con lo que se les hará más complicado cuando no imposible mantener la distancia de seguridad de entre uno y dos metros.

En total, el Gobierno central ha adquirido para este fin 10 millones de mascarillas que se va a encargar de gestionar. Ese material llegó por vía aérea al país el pasado viernes por la noche, según explica Delegación en su comunicado, y tanto ayer, sábado, como este domingo el Ejecutivo está organizando las rutas para su distribución. Consultada por este medio, Delegación ha confirmado que prevé su llegada a la ciudad el martes y que dedicará parte del lunes a establecer los protocolos y el sistema mediante el que se repartirán.

Fueron el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, quienes informaron a la propia Delegación del Gobierno de Ceuta en la tarde de ayer mediante una videoconferencia en la que participaron todos los homólogos de Salvadora Mateos.

El Ministerio de Sanidad recomienda en primer lugar el teletrabajo y en segundo lugar que todos aquellos que tengan la capacidad de desplazarse a su trabajo en vehículo particular, en moto, bicicleta o andando, lo hagan así, evitando los traslados en transporte público.

Las mascarillas estarán disponibles exclusivamente para aquellas personas que tengan que desplazarse a sus puestos de trabajo en sistemas de transporte en los que sea más complicado mantener la distancia de seguridad. Al menos ese es el criterio general que se ha hecho público desde el Ministerio de Sanidad, si bien, en Ceuta las particularidades es posible que acaben aconsejando otro tipo de reparto, dado que el transporte público de autobús que está a medio gas desde el inicio de la crisis no es usado de forma masiva por la ciudadanía para acudir a su trabajo, ni tampoco Ceuta cuenta con polígonos industriales a los que acudan de forma masiva trabajadores.

Lo que sí está claro es quiénes se encargarán del reparto de las mascarillas. Lo realizarán efectivos y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como autonómicas y locales.

El Sistema Nacional de Protección Civil se coordina desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y está integrado por efectivos y capacidades de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, entre otros actores. El sistema, activado desde la declaración del estado de alarma, coordina en total la acción de cerca de 350.000 personas.