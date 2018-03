La diputada socialista María del Mar Rominguera rebate a Ingesa: "Zamora tiene 65.000 habitantes y radioterapia"

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y Secretaria General de la Agrupación Local de Zamora, María del Mar Rominguera, ha aprovechado su visita a Ceuta para recordar a Ingesa que la capital de la provincia a la que representa tiene 65.000 habitantes y una clínica pública de radioterapia.

Rominguera desmontaba así el argumento de la dirección del Ingesa y del Ministerio de Sanidad alegando la población de Ceuta, más de 80.000 habitantes, como motivo para que no le corresponda una clínica de tratamiento oncológico con radioterapia. "No veo la razón para que Zamora sí tenga radioterapia con menos de 70.000 habitantes y Ceuta con 80.000 no la pueda tener", argumentaba.