Sanidad e Ingesa se proponen revertir la baja tasa de vacunación antigripal entre ceutíes mayores de 65 años

La consejera de Sanidad, Adela Nieto, y el director provincial del Ingesa, Jesús Lopera, han dado ejemplo este lluvioso primer lunes de noviembre y han sido los dos primeros vacunados de la campaña antigripal 2018-2019. Un gesto con el que trata de concienciar a los ceutíes para vacunarse de la gripe, especialmente a los mayores de 65 años. Ceuta presenta la tasa más baja de vacunación, apenas un 24 por ciento, de toda España entre los mayores de 65 años, uno de los grupos de riesgo ante la gripe.

La Ciudad ha invertido 31.316 euros en 9.400 dosis con las que quieren vacunar al mayor número de ceutíes posible, especialmente los considerados grupos de riesgo, los mayores, aquellos con enfermedades crónicas, especialmente respiratorias, embarazadas en cualquier fase del embarazo y aquellos profesionales en contacto con grupos de riesgo como los sanitarios.

Un colectivo que debería estar especialmente sensibilizado pero quepese a ello no se vacuna todo lo que debiera. Una reticencia que, subraya Lopera, no tiene base científica alguna. “No hay fundamento alguno, pero no se puede obligar ala gente”, sostiene Lopera, animando “a todo el mundo” a vacunarse.