Situación estable en Ceuta: sin nuevos positivos en 48 horas, 11 activos y ningún caso sospecho

Ceuta parece haber vuelto a la tranquilidad tras el susto del repunte del pasado lunes, con una decena de nuevos casos de sopetón cuando solo quedaba ya un caso activo en la ciudad. Una semana después, la situación en Ceuta vuelve a ser la de toda la pandemia: “estable”. Es el diagnóstico del responsable de Ingesa en Ceuta, Jesús Lopera, que ha desgranado el balance de situación en cifras.

Once ingresos hospitalarios durante toda la pandemia, en la actualidad solo once casos activos, nueve en aislamiento domiciliario con sintomatología leve y evolucionando todos favorablemente, dos hospitalizados, ninguno en la UCI y ambos también evolucionando favorablemente. Uno de ellos incluso con PCR negativa aunque aun recuperándose de 37 días en cuidados intensivos. Han sido en total 165 casos acumulados, 154 ya curados. Diagnósticos posibles, ha subrayado Lopera, gracias a la realización de 1.37 pruebas PCR y 3.146 test de anticuerpos. Test que se han hecho en número acorde a las necesidades, que no han sido demasiadas. Además de ello, en la actualidad, ha confirmado Lopera, Ingesa no mantiene a ningún caso sospechoso bajo vigilancia, uno de los parámetros que mide el Ministerio de Sanidad para evaluar la situación de un territorio frente a la pandemia.

A día de hoy, 11 de mayo de 2020, día 1 de la primera fase de desescalada, a la que ha accedido Ceuta, la situación hospitalaria de la ciudad es óptima, con solo cinco camas de UCI ocupadas (ninguna por coronavirus) y con más de un centenar de camas libres en el resto del hospital, con que se cumple la ratio de 1,5 camas por cada 10.000 habitantes. Además, el Hospital Universitario tiene 17 camas dotadas de UCI y si hiciese falta el número es ampliable hasta 40 camas con cirugía mayor ambulatoria, ha destacado el director territorial de Ingesa.