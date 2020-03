“Tengo fe en que la Semana Santa no se va a tocar pero no sé qué va a pasar mañana con el coronavirus”

Partidos a puerta cerrada, competiciones deportivas aplazadas o suspendidas, colegios cerrados en algunas provincias, cancelación de vuelos, prohibición de concentraciones de más de mil personas… La sucesión de medidas activadas en esta nueva fase de “contención reforzada” ante la propagación del coronavirus COVID-19 lleva inevitablemente a preguntarse por el futuro de otras importantes citas a corto plazo, la mas relevante sin duda la Semana Santa.

Una pregunta para la que de momento no hay una respuesta inamovible. “La situación va cambiando día a día, momento a momento, hora a hora”, alega el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que ante la falta de certidumbre prefiere ser optimista y confiar: “Tengo fe en que la Semana Santa no se va a tocar, pero esto va cambiando día a día. Mañana no sé lo que puede pasar con el coronavirus, vamos a ir paso a paso”.Guerrero ha adelantado que tiene prevista una reunión con la Junta de Hermandades.