Los bomberos, exhaustos tras dos incendios consecutivos, reclaman un refuerzo urgente de la plantilla

“Estas situaciones demuestran que la plantilla es corta”, resume el bombero y representante sindical por UGT José María Antúnez. Y ni tan siquiera los diez nuevos bomberos recién incorporados –que no estarán a pleno rendimiento hasta al menos diciembre- sirven para paliar las necesidades: recientemente se han jubilado dos, en los próximos meses se jubilarán otros cuatro “y en cinco años se jubilan veinte más”, añade Antúnez reclamando a la Ciudad que exprima al máximo que permita las Ley la reposición de las vacantes.

De momento, ha admitido el presidente Vivas, el Gobierno estudia sacar a oposición libre en una operación probablemente plurianual nuevas plazas, cuántas y cuando dependerá del consejo del jefe de bomberos y de la disponibilidad de recursos económicos. Fuentes internas del cuerpo de bomberos asegura que la Ciudad baraja sacar 11 nuevas plazas, como primer paso para el refuerzo de la plantilla. Vivas ha prometido acometer esa ampliación "en un horizonte plurianual, porque quizá todo no se pueda acometer en un ejercicio de una manera suficiente. Las diez nuevas plazas son, insiste el presidente, "un gran esfuerzo" pero no colman las necesidades del cuerpo, pero es solo "el primer paso", pero seguro que el Presupuesto del año que viene van a ser reflejo de esta prioridad".

“Hace falta una plantilla con experiencia, no sirve se van diez y meto diez, hay que procurar apurra al máximo las tasas de reposición que permite la Ley, hay que llevarlas al límite”, subraya Antúnez. Además es necesario rejuvenecer una plantilla cuya media de edad avanza inexorablemente. “Tú ya no estás para estos trotes, me dijo mi mujer el domingo cuando me vio”, recordaba con humor uno de los bomberos que ha participado en las labores de extinción de los incendios.

“En Ceuta, hay que recordar, estamos aislados, en la Península, a las malas, vienen de otros parques, pero aquí…”, subraya Antúnez, reclamando una mayor atención para el cuerpo de bomberos, cuya labor, como se ve en fines de semana como el que ha vivido Ceuta, es vital.