Carreira irá al Juzgado a defender "el interés general" con "gallardía" frente a la denuncia de los sindicatos

Emilio Carreira acudirá el próximo 7 de marzo a declarar en calidad de investigado por presuntos delitos de prevaricación y malversación denunciado por los sindicatos del Comité de Empresa de Trace por la gestión de la encomienda adjudicada a Tragsa en verano para hacer trabajos de limpieza pública y lo hará "con gallardía" para defender "el interés general" con "la verdad".

"Respeto la acción de la Justicia, no esa denuncia, e iré a decir la verdad, como siempre, y a defender el interés general y no los particulares, que son los que mueven a otros, convencido de que he hecho bien mi trabajo", ha resumido este martes el ex consejero de Medio Ambiente.

Un rato antes que él están citados en el Juzgado para ratificarse en su denuncia los representantes de UGT, CCOO y CSIF. A la espera de lo que haga este último sindicato, cuya presidenta y vicesecretaria del PP, Malika Al-Lal, ha asegurado que se "usurpó" su firma, los ugetistas dan por hecho que seguirán adelante con la misma.

La denuncia se dirigió tanto contra Carreira como contra Vivas, que no ha sido llamado a declarar, y parte de que el Gobierno no gestionó correctamente la encomienda a Tragsa y de que, como sus operarios terminaron haciendo tareas de limpieza pública, el Ejecutivo terminó pagando dos veces por el mismo servicio, ya adjudicado a Trace por contrato.

El Consejo de Gobierno aprobó el 24 de marzo del año pasado a propuesta del entonces titular de Medio Ambiente, Emilio Carreira, un Convenio Marco con Tragsa "del que no se conoce su publicación" para convertir a esa empresa pública en "el nuevo adalid de la ejecución de obra, servicios y asistencia técnica en la Ciudad Autónoma mediante el sistema de la encomienda de gestión".

En primer lugar, los sindicatos denuncian que la legislación exige que ese sistema se establezca con un "medio propio". Según alertan en su denuncia, "es obvio que la Ciudad Autónoma es una entidad local, un mero ayuntamiento, como el Tribunal Constitucional y el TSJA han dejado patentizado en innumerables ocasiones". Si así fuera "no puede adquirir capital social de Tragsa" y, por tanto, tenerla como medio propio.

"Sin embargo, con la habitual gallardía que caracteriza a nuestro Ayuntamiento, en la Consejería consta expediente relativo a adquisición de una acción de Tragsa que por medios periodísticos se ha tenido conocimiento que tuvo lugar el 18 de septiembre sin que conste publicación en el BOCCE", añade la denuncia.

Antes, el 18 de julio, el Boletín dio cuenta de una encomienda con 1,5 millones de presupuesto para que Tragsa hiciese "actuaciones de adecentamiento de diversas zonas de la ciudad" durante seis meses, encargo ampliado este año con más dinero.

"Realmente no se sabe por qué le da el Ayuntamiento 1,5 millones a la mercantil fuera de todo procedimiento de licitación dado que no es medio propio y mucho menos puede ser accionista de Tragsa", consideran los sindicatos, que "intuían" que haría "alguna supuesta actuación relativa a las competencias de la Consejería en cuanto a la protección del Medio Ambiente y conservación del Patrimonio Natural".

Sn embargo, como intentan demostrar en un amplio reportaje fotográfico, "parte de las actuaciones están destinadas a tareas relativas a limpieza pública viaria, para la que el ayuntamiento ya tiene concedido el contrato de gestión de limpieza pública viaria a Trace".

Así, "parece ser que en virtud de una encomienda de gestión de muy dudosa legalidad se están utilizando medios materiales y humanos para la realización de tareas que poco o nada tienen que ver, por lo que es obvio que habría que investigar estos hechos por si fuesen constitutivos de delito". Según los sindicatos "todos los trabajadores integrantes del Comité de Empresa de Trace" son "testigos" de que Tragsa hace o ha hecho "tareas de limpieza pública viaria".