Piden un año de cárcel para el hombre que amenazó de muerte a su ex pareja con un hacha ante sus hijos

La Fiscalía solicita un año de prisión para el varón de 42 años sin antecedentes penales que el pasado sábado fue detenido por la Policía Nacional tras amenazar de muerte a su ex pareja con un hacha (“de pequeñas dimensiones”, según la Jefatura Superior) ante sus tres hijos comunes menores de edaden el domicilio familiar, ubicado en un edificio de la zona del Polígono Virgen de ÁFrica.

El Juzgado ya ha dictado una orden de protección para la víctima y el presunto agresor ha quedado libre a la espera de juicio, han explicado fuentes judiciales a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar a las 11.00 horas, cuando el arrestado y su ex pareja iniciaron una discusión “en el transcurso de la cual, con ánimo de infundir temor” a la mujer, el hombre “cogió un hacha y le dijo: ‘Como me vuelvas a repetir que me vaya de casa te mato’, causándole un gran desasosiego e intranquilidad”.

El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito de amenazas en el ámbito familiar contemplado en el artículo 171.4 del Código Penal en relación con los apartados 57.2 y 48.2.

La Fiscalía considera que “no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal” en el detenido, para el que además de un año de cárcel solicita una pena accesoria de prohibición de acercarse durante tres años a menos de 50 metros del domicilio, el lugar de trabajo y “los lugares que frecuente o donde se encuentre” la víctima, con la que tampoco podrá comunicarse.

Además, pide que se le prive del derecho a la tenencia y porte de armas.