Detenidos dos jóvenes, uno de ellos menor, por la quema de tres vehículos en Huerta Téllez

sucesos

Los dos diputados no adscritos que abandonaron el Grupo Parlamentario de Vox consideran que Vivas, Ruiz y Pérez "no se pueden escudar" en que no conocen la legislación, "ya que en las anteriores legislaturas ya tuvieron un caso similar al que se le permitía presentar mociones de urgencia, preguntar, interpelar y participar en los órganos colegiados". Ahora esgrimen el Reglamento y una sentencia del Constitucional como respaldo.