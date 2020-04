La Policía Nacional investiga un teléfono que ha estafado a dos ceutíes haciéndose pasar por la Seguridad Social

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Ceuta han detectado en los últimos días una serie de estafas mediante el método del VISHING (llamada telefónica), haciéndose pasar por funcionarios de la Seguridad Social, con objeto de realizar el traspaso de una prestación a través de BIZUM. Se han registrado dos denuncias en las últimas horas en la ciudad de Ceuta, ambas relacionadas con otras dos en las ciudades de Cádiz y Murcia, realizadas presuntamente por los mismos delincuentes.

BIZUM es una posibilidad de pago entre particulares que ofrecen las entidades bancarias. Entrando en la banca ONLINE desde el teléfono móvil, y tras descargar la aplicación BIZUM, ésta se vincula con el número telefónico (tras recibir la correspondiente clave de acceso). Desde ese momento se pueden realizar traspasos entre los clientes BIZUM, sin necesidad de introducir el número de cuenta del destinatario, sino mediante del envío y aceptación de SMS.

El modus operandi es el siguiente: se realiza llamada telefónica a las víctimas, por una voz femenina, española y muy educada, la cual indica que van a realizar desde la Seguridad Social el ingreso de una prestación pendiente (la última por ayuda de hijos menores). Poseen sus datos personales (nombre y apellidos, hijos, etc.), y añaden que por la situación del estado de alarma, la misma se realizará mediante un traspaso por BIZUM (cuando ni Seguridad Social ni SEPE hace por ese método las transferencias). En todos los casos investigados se trata de la misma cantidad (386 euros), y desde un mismo número de teléfono móvil (643307184).

Algunas bancas electrónicas no requieren introducir un código cuando se recibe el SMS de transferencia BIZUM, por lo que se ejecuta de forma automática la misma sin que la víctima pueda aceptarla o no (como ha sido el caso en Ceuta). Por ello se recomienda, ante llamadas de desconocidos (aunque sean de presuntas Administraciones como la Seguridad Social), no abrir las APP bancaria ni activar el icono de BIZUM, solicitando recibir las prestaciones por el sistema habitual (mediante transferencia bancaria).

A nivel nacional se está cometiendo una estafa similar pero a través del método conocido como PHISHING (envío de correo electrónico malicioso), el cual lleva al pie de página un enlace preparado por los delincuentes para redirigirnos a una página clonada para acceder a nuestros datos personales (se adjunta uno de ellos). Se recomienda de igual modo no abrir nunca el citado enlace, y ponerse en contacto directo con los teléfonos y direcciones oficiales de las correspondientes administraciones.