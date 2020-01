Procesa destinará 254.000 euros en 2020 a subvencionar la contratación indefinida en pymes locales

Procesa destinará este año un total de 254.000 euros del Fondo Social Europeo (FSE) a mejorar la empleabilidad en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) locales a través de ayudas para fomentar la contratación indefinida de trabajadores pertenecientes a colectivos desfavorecidos o muy desfavorecidos o discapacitados (200.000) y a favorecer la transformación de contratos temporales en indefinidos de la misma población diana (54.000).

El primer periodo para solicitar subvenciones con cargo a este programa, que exige que se produzca “un incremento de la plantilla fija total con respecto a la existente”, se extenderá hasta el 31 de marzo una vez con un presupuesto del 50% y el segundo permanecerá abierto desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. Si a la finalización del primer tramo no se hubiesen concedido las subvenciones correspondientes y no se hubiera agotado el importe máximo a otorgar se podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones.

La intensidad máxima de ayuda se establece en el 35% de los costes subvencionables para las empresas pequeñas y del 25% de los mismos para las medianas, según el Decreto que regulará la convocatoria. Las ayudas destinadas a la contratación indefinida y las destinadas a la transformación de contratación temporal en indefinida estarán dirigidas a desempleados que integren los colectivos desfavorecidos, muy desfavorecidos o discapacitados, a excepción de los trabajadores con contratos temporales.

No serán subvencionables aquellas contrataciones en las que el empleador haya destruido empleo fijo durante los 6 meses anteriores a la solicitud “salvo que dichos puestos queden vacantes como consecuencia de la dimisión del trabajador, de su discapacidad, de su jubilación por motivos de edad, de la reducción voluntaria del tiempo de trabajo o de un despido disciplinario procedente”.

Las ayudas a la contratación indefinida deberán suponer un incremento neto de la plantilla media de trabajadores en la empresa con respecto a la existente en los 6 meses anteriores a la contratación. Las dedicadas a la transformación tendrán que implicar un mantenimiento de la plantilla media de trabajadores con respecto a la existente en los 6 meses anteriores.

Tampoco podrán subvencionarse contratos indefinidos con aquellas personas que hayan tenido relación laboral previa con el empleador a lo largo de los 6 meses anteriores a la solicitud de ayudas “a excepción de la transformación de uno temporal en indefinido”. En la baremación de las solicitudes se dará prioridad con más puntos a aquellas que procedan de los sectores turístico, comercio y de ocio (6) o del hostelero (4). Igualmente tendrán más posibilidades de obtener fondos las micropymes (7 puntos) y las pequeñas empresas (5).