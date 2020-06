Generadores eléctricos, siempre a la intemperie

¿Te has quedado alguna vez sin suministro eléctrico en casa por un corte de energía? Posiblemente la respuesta sea afirmativa. La solución en esos casos pasa por un generador eléctrico, un dispositivo que no solo se utiliza para estos menesteres, de hecho este no es su uso principal, sino que es secundario.

Los generadores eléctricos son útiles pero también implican ciertos riesgos. Permiten tener corriente cuando ha caído el suministro o dotar de corriente a espacios hasta los que no llega ese suministro. Los expertos recomiendan instalar los grupos electrógenos siempre en el exterior, pues estos equipos emiten humo de carácter peligroso si se inhala. Además, todos los generadores están preparados para funcionar a la intemperie.

¿En qué consiste un generador eléctrico?

Estas máquinas transforman la energía mecánica en energía eléctrica de modo que no tienen que estar conectados a la red eléctrica para funcionar. No obstante, lo que sí necesitan es un motor de combustión interna alimentado por gasolina o gasoil. Es la quema de combustible lo que produce gases contaminantes y nocivos que no deben ser respirados, de ahí la idoneidad de instalar estos aparatos en espacios exteriores.

Los generadores están conformados por un motor que está propulsado por gasoil o gasolina pero que también puede provenir de otras fuentes de energía. Esta parte es la que genera la energía mecánica en energía eléctrica. A su vez, el apartado dispone de un rotor que es la pieza que se activa gracias al motor y entra en movimiento causando un campo magnético inductor que produce el bobinado. La pieza final es el estator, una cámara estática que aloja al rotor en movimiento.

¿Qué tipos de generadores son los más populares?

Los generadores monofásicos son los más habituales para ambientes domésticos. Su funcionamiento es más sencillo. Es cierto que producen menos electricidad, pero la sucieinte par alas funciones que se realizan en una vivienda.

Estos se diferencian de los trifásicos porque son más sencillos. Los trifásicos generan mucha más energía y son habitualmente los que se usan en negocios de grandes superficies como fábricas o talleres. La diferencia técnica entre ambos aparatos es que el generador monofásico funciona con corrientes de 220 voltios, mientras que el trifásico admite corrientes de 220 y 380 voltios.

Otro aspecto diferencial es el tipo de electricidad que se genera. Así, los aparatos pueden ser alternadores o dinamos, los primeros generan electricidad en corriente alterna y los segundos en corriente continua.

¿Cuándo usar un generador eléctrico?

Los generadores se utilizan ante situaciones de excepción en el ambiente doméstico, por ejemplo cuando existe un apagón eléctrico debido a una tormenta. Disponer de un aparato de este tipo permite seguir disfrutando de electricidad y aparatos eléctricos.

Esto es especialmente útil en edificios como fábricas u hospitales donde se hace imprescindible el consumo de electricidad a cada segundo. De este modo, los generadores eléctricos son un fantástico sistema de emergencia.

Más allá de este uso, en muchas ocasiones los generadores son el modo de obtener energía eléctrica en lugares en los que hay problemas para hacer llegar este tipo de corriente o esta no llega con estabilidad. En campings, parcelas, huertas o incluso en jardines y terrazas, mucha gente hace uso de los generadores.

¿Por qué los generadores deben permanecer siempre a la intemperie?

Generadores eléctricos y grupos electrógenos deben permanecer siempre a la intemperie. Hablar de ambos términos es referirse a aparatos similares, con un mismo funcionamiento, pero con diferente potencia. Así, se habla de generadores cuando son dispositivos más pequeños y de uso doméstico, mientras que los grupos electrógenos son aquellos que están destinados a uso profesiones. Son, por tanto, generadores grandes que ofrecen mayor potencia y que cuentan con una estructura potente en la que se anclan.

La quema de gasoil o gasolina produce gases nocivos que salen por un escape y pueden quedar alojados en el ambiente si no se esparcen lo suficiente. En espacios cerrados el humo nunca debe quedar en el interior, por muy grande que sea la estancia en la que se coloca el equipo.

En caso de no tener un espacio abierto donde colocar estos aparatos es imprescindible que dispongan de un tubo de escape hacia el exterior. La emisión de gases peligrosos no es el único efecto negativo de estos aparatos, también la generación de calor. Así, muchos generadores incluyen un ventilador que reduce las altas temperaturas que se producen debido a su uso.

Todos estos condicionantes hacen muy necesario estudiar con detenimiento cada modelo disponible y, sobre todo, tener claro qué uso se le va a dar al aparato para así acertar en la elección.