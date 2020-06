Alí lleva a Vox a los tribunales por denuncia falsa por mentir en el motivo de su pelea en el Pleno

"Hoy me ha llegado una citación judicial por una denuncia que han presentado mis amigos de Vox — ha anunciado el líder de Caballas, Mohamed Alí, en una comparecencia en la sala d prensa del Palacio Autonómico— según consta, denuncian porque yo me enfado ya que ellos anuncian en el Pleno, el famoso Pleno, que no van a apoyar mi propuesta de Tratado de Buena Vecindad con Marruecos, y que por eso pasa lo que pasa. (…) Me parece muy grave mentir y decir estas cosas en un documento que supone incoar un procedimiento judicial, que tenga que declarar como investigado… Por ello, en ese sentido, ya he hablado con ala delegada para poner una denuncia por denuncia falsa”.

"En la denuncia nada hay de un chat en el que se amenazaba a la mitad de la población o se criminalizaba toda una religión, ni que hay una querella presentada por MDyC por el mismo motivo, no, me denuncian porque yo no encajo bien que vayan a votar en contra, yo, que pierdo todas las votaciones"

Así explicaba Mohamed Alí este miércoles su sorpresa al recibir la denuncia de Vox en la que se tergiversa el motivo real del enfrentamiento entre el diputado de Caballas y el diputado de Vox y ahora vicepresidente primero de la Asamblea, Francisco José Ruiz Enríquez, Pachi, tras la difusión de unos mensajes abiertamente islamófobos de un grupo de WhatsApp, presuntamente pertenecientes a la cúpula de la formación ultraderechista ceutí.

“Me parece que es público y notorio, no solo en Ceuta sino en toda España, que lo que pasó en ese Pleno no tiene nada que ver con el Tratado de Buena Vecindad con Marruecos, pero en la denuncia nada hay de que hubo un chat en el que se amenazaba a la mitad de la población o se criminalizaba toda una religión, ni que hay una querella presentada por MDyC por el mismo motivo, no, no, me denuncian porque yo no encajo bien que vayan a votar en contra, yo que soy el encajador nato por excelencia en los plenos, no paro de perder votaciones”, ironiza explicando su indignación ante lo que considera una clara denuncia falsa.

“Quieren tribunales. pues vamos a ir los tribuales, pero no podemos estar encajando tortas permanentemente y hay que plantarle cara”

“Esto es un cachondeo, pero me parece muy grave, me parece muy grave mentir en una denuncia”, acusa Alí, “me pueden denunciar si quieren porque les eché en cara que insultaban a la mitad de la población y ya veremos si eso es delito o no, porque eso es verdad”, admite, “ahora decirle a una jueza que me denuncian porque yo no acepto que ellos voten en contra de una propuesta mía es mentira, simplemente mentira, falso, y así se las gasta esta gente”.

El líder de Caballas señala que llegan al extremo de incluir en una denuncia a uno de los asesores del grupo parlamentario “que nada tiene que ver”, pero lo meten en la denuncia “a sabiendas”. “Se ha acabado el buenismo”, avisa Mohamed Alí, “quieren tribunales. pues vamos a ir los tribuales, pero no podemos estar encajando tortas permanentemente y hay que plantarle cara”.