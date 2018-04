Caballas pide una “una ofensiva institucional” para pedir al Estado soluciones a los déficits de Ceuta

Caballas propondrá en el Debate sobre política general de la Asamblea , “una ofensiva institucional” para pedir a los Poderes del Estado soluciones a los problemas eternos de Ceuta en materia de empleo, vivienda o educación y algunos endémicos como la frontera.

La coalición propondrá a la Asamblea en el próximo Debate sobre el Estado de la Ciudad “una ofensiva institucional, que lidere una movilización social reivindicativa, para exigir a los Poderes del Estado (Gobierno de la Nación y Cortes Generales) la aplicación, con carácter de urgencia, de políticas específicas para nuestra Ciudad, que permitan a superar los déficits estructurales históricos en materia de vivienda, educación y empleo, así como la recuperación del carácter público de la línea del Estrecho y la solución a los problemas de la frontera”.

“Los graves y ya añejos problemas estructurales que impiden que nuestra Ciudad pueda alcanzar unas cotas de desarrollo social y económico equiparables al resto de territorios españoles, no sólo no encuentran una vía de solución sino que se han visto agudizados como consecuencia de otros nuevos que han venido a empeorar aún más las cosas, entre los que cabe destacar el caos de la frontera”, argumentan, “el paro (escandaloso), la pobreza (indecente), la escasez de vivienda (intolerable) , el fracaso escolar (vergonzoso), el precio del barco (abusivo),y ahora el conflicto de la frontera, dibujan un panorama estremecedor. Ceuta no puede seguir así”.

Para caballas, el PP considera que la estrategia más adecuada es la “docilidad institucional, en espera de que, en algún momento, la sensibilidad del Gobierno opere el milagro”. Para Caballas, ésta es una estrategia “probadamente fracasada. Los hechos son incuestionables”.