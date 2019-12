Ceuta descarta una apuesta firme por la reforma del Estatuto: “Ahora mismo no trabajamos en esa línea”

El Gobierno de Melilla no descarta recurrir a la vía de la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución Española para alcanzar un Estatuto de Autonomía que le equipare al resto de las comunidades autónomas y dejar de ser una Ciudad con Estatuto de Autonomía, como sucede desde marzo de 1995. No así Ceuta que, aunque lo tenga sobre la mesa, como admitió el presidente Vivas hace solo unos días, de momento, matiza su portavoz, no es su línea de trabajo.

“Ahora mismo no trabajamos en esa línea”, ha descartado el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán a preguntas de los periodistas tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. El Gobierno, ha explicado Gaitán, trabaja para adaptar la estructura del Gobierno a la sentencia del Tribunal Supremo que impide a las ciudades autónomas nombrar viceconsejeros no electos. Gaitán ha precisado que los presidentes de Ceuta y Melila están en contacto permanente para unificar criterios en temas comunes pero ignora si Vivas y De Castro han hablado al respecto.

Hace apenas cuatro días, en los actos de conmemoración de la Constitución, Vivas apostó por “mejorar el Estatuto de Autonomía “para evitar que determinadas ayudas vitales para nuestra ciudad dependan de la voluntad política del Gobierno de turno; para garantizar unos servicios públicos equiparables en calidad a los del resto de España; para asegurar una presencia vigorosa del Estado; para que el singular hecho fronterizo, el reducido tamaño y demás condicionantes estructurales sean debidamente atendidos en todos sus aspectos; para proteger la vigencia y actualización del fuero económico y fiscal especial”. Hoy, su portavoz, Alberto Gaitán, ha explicado que de momento trabajan en otra dirección.