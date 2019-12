El TSJA declara "ilegal e inconstitucional" el nombramiento de consejeros no electos

El MDyC ha informado este domingo de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso que presentó en noviembre de 2017 contra la aprobación por parte del Pleno del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad de Ceuta, con lo que ha vuelto a declarar "ilegal e inconstitucional" el nombramiento de consejeros no electos.

Según los de Fatima Hamed, el TSJA se basa en la reciente sentencia del Tribunal Supremo "que ratificaba la apelación realizada por el Desgobierno de otra del TSJA de marzo de 2017, en la que también se condenaba al Ejecutivo local por nombrar a una viceconsejera sin ser electa".

"La sentencia declara que 'este motivo de impugnación ha de ser acogido, declarando la ilegalidad e inconstitucionalidad de la disposición contenida en el art. 11.2 de Reglamento recurrido, consistente en que para ser Consejero no será necesario tener la condición de diputado”, ha reproducido el MDyC, que ha recordado que desde su punto de vista existe una "falta de encaje" de la ciudad en el entramado territorial de España",.

"Por mucho que quieran empeñarse PSOE y PP, la Ley 1/1995 ni es un Estatuto de Autonomía ni soluciona nuestra ubicación en España: una vez más los Tribunales nos han dado la razón porque la libre interpretación que ha realizado el Desgobierno del Sr. Vivas sobre la legislación española siempre hemos avisado que superaba a nuestra Constitución y que por lo tanto no era inasumible".

El Movimiento "espera" que el Ejecutivo local "no recurra esta nueva sentencia con el dinero de todos los ceutíes" y que "inicie la reforma de todos los Reglamentos para adaptarlos a nuestra norma fundamental". La formación localista ha recurrido los textos que ha aprobado el PP y los nombramientos de cargos no electos al entender, como indicó el Supremo y ratifica ahora el TSJA, que "no cumplen con nuestra legislación, en especial con nuestra Constitución".

"Es prioritario para nuestra formación solventar esta situación que nos hace muy diferentes al resto de los españoles y por ello propondremos la conversión de Ceuta en Comunidad Autónoma para ser iguales al resto de los españoles y para dar cumplimiento a la Constitución Española", ha adelantado.