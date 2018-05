Hachuel ve lógico que una "regularización" de apellidos musulmanes no pueda ser "masiva"

Al portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel, no le parece ninguna "aberración jurídica" que el Ministerio de Justicia haya concluido que al cambio de apellidos de los miembros de la comunidad musulmana no pueda darse la "una respuesta general aplicable a todos los supuestos relacionados" que reclamaba Caballas porque "al igual que ocurre con el resto de expedientes y recursos tramitados, será necesario estudiar cada caso concreto”.

"Que una regularización del tipo que sea no pueda ser masiva sino caso a caso, con independencia de las modificaciones que puedan introducirse en la Ley del Registro Civil, no parece para poner el grito en el cielo como ha hecho Caballas: no me extraña de esa formación pero sí de un abogado", ha reseñado en referencia a la "indignación" manifestada por Mohamed Ali.

Para Hachuel, el Gobierno de la Ciudad cumplió con sus compromisos y obligaciones asumidas en el Pleno al dar traslado al Ministerio de Justicia de la reivindicación consensuada pero que no la haya atendido ya es algo que escapa a sus competencias.