Mateos responde a la Ciudad: “Tengo un talante tranquilo pero si me tocan las narices también salto”

La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos ha desmentido que la Ciudad desconociera sus planes de recuperar la gestión de los Planes de Empleo y ha asegurado que, “la consejera de Economía y Hacienda (Kissy Chandiramani) lo sabe desde septiembre u octubre”. Ya entonces, ha relatado Mateos, la consejera aseguró que “no tenía inconveniente en soltar los planes de empleo”.

Según la versión de Delegación, la Ciudad sí se enteró por los medios –concretamente por Ceuta al Día que adelantó la noticia- pero no fue el pasado 22 de enero con el anuncio del director del SPEE, Gerardo Gutiérrez sino el 10 de septiembre cuando Ceuta al Día adelantó las intenciones de Delegación. “Al día siguiente me llamó”, explica Mateos aludiendo a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Kissy Chandiramani. Razón por la que las acusaciones de deslealtad y falta de consideración no han sentado precisamente bien a la delegada del Gobierno, que ha preferido responder a la Ciudad con una indirecta: “Tengo un talante tranquilo pero si me tocan las narices también salto”.

La Ciudad rebaja la tensión

Una versión que en parte ha admitido el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, que apenas media hora después de las palabras de la delegada del Gobierno, reconocía la existencia de esa reunión en el mes de septiembre entre Salvadora Mateos y Kissy Chandiramani para abordar la gestió de los Planes de Empleo, pero ha negado que la consejera dijera que la Ciudad “no tenía inconveniente” en “soltar” su gestión. Así y todo, Hachuel trató de rebajar la tensión recordando que “este tema no merece demasiado recorrido para provocar desavenencias” y abogó por “intentar que no hay atanta tensión” entre ambas administraciones.

Eso sí, insistió en que desde delegación no se ha dado en ningún momento el paso para contar con la Ciudad en este tema, una colaboración que creen justa y necesaria. “Ayer hubo una reunión y quien la solicitó fue la Ciudad. No importa quien la solicite, pero que quede claro”.

Abiertos a propuestas

Más allá, Mateos aprovechó para responder a las propuestas de la Ciudad para posibles cambios en los Planes de Empleo, asegurando que las acogerán “con el mismo cariño” que cualquier propuesta de los agentes sociales que sirva para mejorar, pero, añadió, “En siete años yo creo que han tenido tiempo y experiencia para ensayar todo tipo de propuestas”.

También tuvo su respuesta la reivindicación de la senadora del PP por Ceuta, Fatima Mohamed, que insistió en el Senado que debe ser la Ciudad quien gestiones los Planes de Empleo, pidiendo a Delegación que reconsidere su postura. “Lo siento mucho, señora Fátima, los Planes de Empleo los va a llevar Delegación y siento que la ciudad de Ceuta la esté conociendo por reclamar cosas que tenía que haber reclamado en estos casi cuatro años que lleva en el Senado”, ha rebatido Mateos.

La delegación, recordó Mateos, “está abierta propuestas que sirvan para mejorar los Planes de Empleo”, para lo que, anunció, iniciará una ronda de conversaciones con los agentes sociales.