El MDyC rechaza las cuentas del PP por no ser más que "invenciones" para "repartir con amistades"

La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha intentado reducir a cero este miércoles en el Pleno la credibilidad del proyecto de Presupuesto de la Ciudad para 2019 que ha presentado la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, documento que ha retratado como un cúmulo de "inexactitudes" cuando no de "invenciones" directamente. La localista ha reprochado al PP que ha incrementado la "dependencia" de la Ciudad "de los ministros de turno y de lo que nos quieran dar".

"Ustedes mantienen los impuestos elevados y lo que no se ingresa lo reclaman en Madrid para repartirlo entre sus amistades", ha espetado Hamed durante su intervención inicial, en la que ha asegurado que los técnicos consideran a la Ciudad la institución "más ineficiente" del país.

"Llegan las elecciones y suben las subvenciones", ha rimado la portavoz del MDyC, que considera que los ingresos previstos por el Ejecutivo "nada tienen que ver con la realidad". Hamed ha propuesto incluso a Chandiramani que retire el proyecto, ya que no tiene bien aplicada "ni la previsión de subida de la inflación".

En el apartado de gastos la portavoz ha hecho un repaso por Consejerías en el que ha afeado a los miembros del Ejecutivo su falta de "responsabilidad y respeto" al "copiar año tras año" las mismas memorias en sus programas. De la de Mabel Deu, por ejemplo, ha dicho que "nada aporta a solucionar los problemas de los ceutíes" y sobre RTVCE ha criticado que "tendría que ser el medio más objetivo pero es conocido como 'TeleVivas".

"Como no han hecho nada en los tres últimos años ahora hay que pisar el turbo", ha ironizado Hamed, que ha preguntado a García "el PGOU pá cuándo" y ha criticado que se repartan ayudas a entidades deportivas "discriminando a la mujer por el mero hecho de serlo". Para el MDyC "invertir para que la ciudad sea una fuente de riqueza es una obligación de cualquier Gobierno que crea en el futuro pero ustedes no tienen ningún compromiso con Ceuta ni con los ciudadanos, sobre todo las 13.000 personas sin empleo y las 4.000 familias que no tienen acceso a una vivienda".

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha advertido a la líder del Movimiento que "la que hace aquí el ridículo e usted" y ha rechazado que la televisión pública no sea "independiente" o que reciba "consignas políticas", a lo que Hamed ha rebatido exigiendo explicaciones sobre "quién" decidió que dejasen de emitirse las Sesiones Plenarias en 'La Pública'. "Si hay 600.000 euros más en subvenciones nominativas, que no se ocultan, es porque sus destinatarios prestan más servicios que se valoran y necesitan más recursos para su actividad", ha justificado.

"El plan de inversiones asciende a 114 millones, no es verdad que todo se adjudique a Tragsa", ha añadido la consejera, que también ha negado que haya datos "inventados" en unas cuentas públicas "con más de 1.500 páginas en las que participan todos los funcionarios de la Ciudad".

Competente también en materia de Recursos Humanos, la consejera ha reconocido que la Administración local ha perdido "músculo" durante los años de la crisis y de restricción de la convocatoria de oposiciones pero ha asegurado que "se va a recuperar" y se ha congratulado porque al menos aquí no se produjeron despidos en el sector público.

Hamed ha insistido en su último tuno de palabra en que es una "falta de respeto" la repetición de programas y anuncios que recoge el Presupuesto con respecto a años anteriores y ha avanzado algunas de las alegaciones que su partido presentará al proyecto para conseguir, por ejemplo, más dinero para el Alojamiento Alternativo o para elaborar un plan de lucha contra la pobreza.

La portavoz del MDyC ha denunciado la falta de una apuesta "verdadera", con respaldo económico, por las políticas de Educación o de Juventud y ha terminado con un gráfico que pone de relieve que lo único que han crecido anualmente desde 2011 son las previsiones del Gobierno, ya que la realidad ejecutada no ha seguido ni de lejos la misma deriva, ya que al contrario se ha reducido. "Una imagen vale más que mil palabras", ha resumido.