Merelo (Vox) debuta en el Senado pidiendo cadena perpetua revisable para violadores y asesinos

La nueva senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha debutado este miércoles en la Cámara Alta solo 24 horas después de tomar posesión de su escaño en sustitución de Juan Ros, denunciado por presuntos maltratos a su pareja por la Guardia Civil. Lo ha hecho para defender las enmiendas de los de Santiago Abascal a la Moción relativa a la igualdad entre hombres y mujeres, en las que se solicitaba prisión permanente revisable para violadores y asesinos.

“Hemos visto que las penas que actualmente tienen estos delitos no se corresponden con el daño causado”, ha explicado Merelo, que ha advertido que en muchas ocasiones las personas agredidas decidan no denunciar, porque “no se ven protegidas por nuestro sistema”. “Si estamos pidiendo respeto a la mujer, no se puede mirar hacia otro lado y no utilizar todos los resortes que nos ofrece el Estado de Derecho para acabar con esta lacra”, ha hilvanado.

Del mismo modo, la senadora ha reclamado una Ley de Violencia Intrafamiliar porque “son muchos los casos en los que la propia Ley de violencia de Género no da la adecuada protección a los niños que, en sus hogares, viven la violencia frente a sus agresores”, ha advertido la senadora. También ha dado datos concretos, según datos de un estudio de Save the Children, más del 25% de los niños que sufre maltrato, lo hacen de manos de sus progenitores.

"Nuestro lugar lo ganamos con esfuerzo"

“Ustedes que tanto alardean de proteger a la mujer por ser la más desvalida, olvidan a aquellos que verdaderamente lo son: los niños”, ha reprochado la ceutí, quien ha recordado que los socialistas "han impedido comisiones de investigación para depurar responsabilidades políticas en Mallorca o Valencia, donde niñas ha sido explotadas sexualmente, estando bajo la protección del Estado, mientras un Gobierno indigno miraba hacia otro lado”.

Por otro lado, la parlamentaria ha exigido para este 8 de marzo, como medida urgente e importante, “que se investigue, que se sepa la verdad y que se asuman responsabilidades políticas por años de complicidad con la corrupción de las más vulnerables de nuestra sociedad: niñas sin la protección de sus familias”. “Protejan a las mujeres como a hombres, ancianos y niños”, ha exigido. Además, ha recordado que muchas mujeres no consideran que deban tener “preferencia ante los hombres para conseguir un trabajo”. “Nuestro lugar lo ganamos con nuestro esfuerzo, nuestro mérito y por eso nos respetan”, ha remachado.