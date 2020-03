Mohamed Alí a María Miaja, Premio María de Eza: “No quiero condicionar nadie, pero yo no lo aceptaría”

Mohamed Alí (Caballas) ha mostrado su indignación tras el anuncio del Gobierno de la concesión del Premio del Día de la Mujer ‘María de Eza’ a María Miaja, presidenta de Mujeres Progresistas, asociación a la que el Gobierno ha reiterado las subvenciones a iniciativa de Vox, por trabajar por la igualdad, lo que en la formación de extrema derecha llaman “ideología de género”.

“Vivas tiene la cara de cemento le da el premio María de Eza a María Miaja cuando hace un mes que le ha quitado las subvenciones”, resumía su sentir Mohamed Alí , líder de Caballas, tras conocer que el Gobierno concederá este año a la presidenta de Mujeres Progresistas el premio del Día de la Mujer, después de retirar de los presupuestos las ayudas para esta asociación a iniciativa de Vox y su “purga” contra “comunistas y feministas” y otros apóstoles de la “ideología de género”, que es como califican desde la extrema derecha a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.

“No quiero condicionar a nadie, se disculpaba Mohamed Alí, “pero yo no lo aceptaría”. “Este es un Gobierno que se sostiene con quien acusa ala organización a la que pertenece María Miaja de ser pregoneros de la ideología de género, de ser comunistas y todas estas tonterías que suele decir Vox, y ahora no sé si por remordimientos de conciencia o por vergüenza ajena deciden darle el premio a María Miaja”, reprocha. “Hemos llegado a un punto en el que todo el mundo, todos los agentes políticos y no políticos, tenemos que hacerle ver al PP que esta ciudad no se puede permitir el lujo de tener a Vox en las instituciones y menos ostentando poder”.