Pérez no sabe "nada" de si el PP y Vox planean cambiar la composición de la Mesa de la Asamblea

La socialista Cristina Pérez, que desde el principio de la legislatura ocupa la Vicepresidencia Primera de la Asamblea gracias al acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE que ha hecho aguas en apenas seis meses, ha asegurado este martes no saber nada de la posibilidad de que sea descabalgada de ese puesto por una entente entre los de Vivas, que no lo ha descartado, y Vox.

Según el Reglamento de la Cámara, su cese se puede producir "de forma simultánea" con la otra Vicepresidencia por la pérdida de la condición de electo, por renuncia o "por remoción del cargo acordada por el propio Pleno por mayoría absoluta de sus miembros en Sesión Plenaria extraordinaria convocada a tal efecto con este único punto del orden del día".

"No voy a hacer ninguna valoración porque ni a mí ni al Grupo Socialista nos ha llegado absolutamente nada sobre una remodelación del Gobierno que pueda afectar a las Vicepresidencias de la Asamblea: yo no valoro cosas oficiales que deben ser comunicadas previamente", ha indicado Pérez. La socialista ha aseverado que "no tengo constancia de ese asunto más allá de unas declaraciones a la prensa" .

Las retribuciones de las Vicepresidencias de la Asamblea rozan los 50.000 euros anuales sin contar residencia y trienios en el caso de quienes, por ser funcionarios, también perciben ingresos por esos conceptos.