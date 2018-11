Vivas, seguro de que si Rabat aceptase la devolución de MENA no habría "excepción política" con Ceuta

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, no encuentra ningún indicio para pensar que un posible acuerdo entre España y Marruecos para hacer viable la devolución de menores extranjeros no acompañados (MENA) del país vecino al Reino alauita no vaya a extenderse a las ciudades autónomas por la posición anexionista de Rabat sobre ellas y ha opinado que si actualmente es factible retornar adultos del país vecino e incluso de otras nacionalidades no tendría que haber obstáculos para hacer lo mismo con quienes no han cumplido los 18 años.

El diputado de Caballas Juan Luis Aróstegui reprochó este miércoles en el Pleno al Ejecutivo local que diga perseguir el retorno de los MENA a su país como objetivo cuando, según su criterio, el Reino alauita nunca aceptaría a los de aquí.

“El convenio suscrito entre España y Marruecos no excluye ni a Ceuta ni a Melilla, es la ley, y las dos ciudades tenemos que reivindicar de una manera absolutamente leal con el Gobierno de la Nación que esos menores donde mejor pueden estar es en su casa y con su gente y que por tanto hay que activa protocolos para poder devolverlos”, ha apuntado Vivas en declaraciones a los medios.

Para el presidente de Ceuta no cabe atisbar ninguna diferencia entre las ciudades norteafricanas que Marruecos considera propias y el resto de España porque “actualmente la imposibilidad de devolver afecta a todo el país: con Andalucía no existen esos problemas y tampoco se puede”. A su juicio “así como se han articulado otros mecanismos bilaterales en materia de inmigración ahora a todos nos queda una asignatura pendiente que es la de los MENA”.

“Yo creo que si se pudiesen devolver desde Andalucía también se podría desde Ceuta y desde Melilla y de hecho hay instrumentos de colaboración que hacen referencia a los adultos y que funcionan aquí: no veo una excepción por razones políticas pero el Gobierno español, este y los anteriores, tienen una asignatura pendiente”, ha insistido.

Vivas ha expuesto que con los MENA se da una singularidad de “competencias solapadas” porque “en materia de inmigración solo es competente el Estado y en la de Menores, la Administración autonómica, por lo que hay que establecer mecanismos de cooperación sobre todo para cubrir las contingencias, por si el número de entradas sigue aumentando más allá del 80% de este verano”.

El líder del Ejecutivo autonómico también ha deseado que el proceso electoral en Andalucía no impida la celebración de la cumbre que, el pasado 12 de octubre, Vivas acordó celebrar en Madrid con los presidentes de Melilla, Juan José Imbroda, y Canarias, Fernando Clavijo, cita a la que se ha invitado a Susana Díaz para tratar de forma monográfica el asunto de los menores extranjeros solos, “un asunto de Estado con interés nacional”.