INGESA desmiente que no haya cardiólogos pero no que no haya anestesistas o estén cerradas las listas de espera

Desde Caballas lamentan la “actitud cínica” y las verdades a medias de la dirección de Ingesa ya que, aseguran, 48 horas después de su denuncia señalando que solo había un cardiólogo en el Hospital, basada en fuenets médicas, desde la gerencia de Ingesa se contrató a un cardiólogo, “con lo que ahora hay dos y no tres”. “Lo que es más grave es que no diga nada de los anestesistas, que tiene que haber nueve y hay solo cuatro; y lo que es aún peor, que el Ingesa no puede negar que las listas de espera las tiene casi cerradas, cuando eso es ilegal”, añaden desde la coalición, que denuncia la “precariedad” del Hospital y recuerda que “con la sanidad no se juega”.

Mientras, desde el INGESA se recuerda que el equipo de la Gerencia del Hospital trabaja continuamente en cubrir todas las especializades en las que falta algún facultativo, “un trabajo que está dando resultados”, afirman, apuntando que a finales de mes se incoporará también a la plantilla del Universitario un nuevo patólogo. “Reiteramos que esta institución está abierta a informar fehacientemnete tanto a partidos políticos como a sindicatos, asociaciones, etc. de todos aquellos asuntos que entiendan de interés general, con el objeto de que no se difundan noticias carentes de veracidad que vienen a confundir a la opinión pública y a crear un clima de inseguridad que no se corresponde con la realidad”, recuerdan, molestos por las críticas.