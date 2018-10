La Guardia Civil desactiva el amago de cientos de porteadoras de abalanzarse sobre la frontera

Efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil especialistas en antidisturbios y control de masas ha intervenido pasadas las 19.00 horas de este lunes, en la prmera jornada de restablecimento del porteo de mercancías consentido hacia Marruecos, para evitar que cientos de porteadoras acabasen abalanzándose en tropel sobre la frontera del Tarajal para intentar cruzar la con los bultos y fardos que portan.

Las autoridades no consienten que por el paso ordinario se cruce con más de dos bolsas, el régimen de viajeros, esto es, lo que cualquiera podría llevar (alimentos, pequeña adquisición particular no tipificable de expedición comercial...) tras una jornada en una localidad vecina. Tampoco se autoriza el trasiego con prendería.

Más allá de la picaresca, de ponerse multitud de capas de ropa o de ocultar mercancías bajo las prendas, la solución habitual por las bravas cuando los porteadores ven pasar las horas y se acerca la noche ha sido formar un tumulto lo bastante grande como para vencer la resistencia de las Fuerzas de Seguridad a la carrera.

La Delegación está comprometida a acabar con estas estratagemas y en la adopción de medidas para erradicarlas chocó la semana pasada con al menos parte de los empresarios de los polígonos, con lo que el 'Tarajal II' terminó cerrado toda la semana. Este lunes, con el regreso de la actividad, han vuelto los incidentes vespertinos.