La Ciudad cifra en 150 los empleados públicos que ya pueden trabajar en modalidades no presenciales

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán, ha explicado este martes que el Área de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Ciudad, dependiente de la Consejería de Fomento, "sigue ampliando el número de licencias de teletrabajo".

Según sus estimaciones, "actualmente ya han implementado 150, número que seguirá ampliándose con el objetivo de fomentar el teletrabajo entre los empleados públicos de la Ciudad", que ascienden a más de 1.100 funcionarios y laborales.

La Administración local no ha detallado hasta ahora cuántos empleados públicos que no tienen labor presencial por no formar parte de servicios esenciales tampoco está "teletrabajando".

Los sindicatos se opusieron radicalmente la semana pasada al plan de "desescalada" que planteó el Gobierno de la Ciudad para ir recuperando la actividad de la Administración.

En la Administración General del Estado el 62,5% de los empleados públicos trabaja actualmente en modalidades no presenciales; el 3,5% está en aislamiento; el 27,5% de manera presencial y el 6,5% en "otras situaciones laborales".