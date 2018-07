El involuntario mensaje LGTBIQ de Vivas a unos niños: “Disfrutad unos de otros, una de la otra, unos, otras, todos juntos”

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, visitaba este lunes las aulas de ADEN. Allí se esmeraban en sus manualidades una veintena de niños y niñas fascinados por la repentina irrupción de cámaras y micrófonos. No estaba previsto que hablara, pero Vivas quiso dirigirse a los chavales para desearles un verano “gratificante” y, quizá porque no es recomendable improvisar un lunes de buena mañana, quizá en un homenaje subliminal a los deslices del ex presidente Mariano Rajoy, o, quién sabe, quizá imbuido por el espíritu del fin de semana del orgullo,y el caso es que terminó lanzando una reivindicación de la diversidad, una involuntaria oda a la pansexualidad.

“Que sea un verano pletórico, que disfrutéis unos de otros, una de la otra, unos, otras y otros, todos juntos, disfrutando”, deseó a los chavales, más pendientes de los reporteros y los flashes que del inesperado mensaje inclusivo del presidente, que de repente se vio perdido en un jardín de pronombres indefinidos del que, entre sus propias risas, trató de salir con dignidad, porque la verdad aquí se respira alegría, espíritu constructivo y amor”.

Aun así, Vivas no quiso terminar su improvisado manual de uso y disfrute del verano, sin desear un “verano pletórico de relaciones con los demás”, porque, “las personas son lo mejor que tenemos en el mundo”.