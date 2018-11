La precariedad laboral "condena" a la juventud a la pobreza y a la exclusión, según un informe

Después del capitalismo industrial de trabajo heterónimo que estructuró el Estado del Bienestar, una "posmodernidad" asociada "al desencanto y a la apatía por la falta de proyección de futuro y anclaje en el pasado", una cultura "inmaterial", "socialmente desestructurada" y "que se fija más en las formas que en los contenidos". "Peligrosamente" estamos "entrando en la lógica de la exclusión frente a la de la inclusión social". Los problemas de hoy "son las amenazas futuras", sobre todo cuando sus protagonistas son quienes tendrán que llevar su timón.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha elegido Ceuta, una de las únicas regiones, con Melilla, en la que no preocupa la deriva demográfica nacional de imparable envejecimiento, para presentar este viernes ‘Pobreza Juvenil. Un presente preñado de futuro’, un informe específico que retrata la “deplorable, se mire por donde se mire”, situación en la que se encuentran los jóvenes españoles, “que más que no estudiar ni trabajar habría que decir que no han podido estudiar ni trabajar”.

El tesorero y responsable del Área Socioeconómica del CJE, Alejandro Delgado, y la presidenta de la Federación de Asociaciones Juveniles local, Andrea Ruiz, se han encargado de dar a conocer el dictamen que radiografía la situación de los jóvenes españoles tras los años de Gobierno del PP, un partido que a juicio de Delgado hizo bien poco por la Juventud,.

Ahora el CJE tiene sus esperanzas depositadas en que el socialista de Pedro Sánchez desarrolle políticas más eficaces como el Plan de Choque contra el Desempleo Juvenil que esperan sea presentado "en los próximos días". El Consejo de la Juventud de España también confía en que las instituciones europeas y nacionales consigan “obligar” a todas las Autonomías a “hacer cosas” y que “la falta de medios no sea una excusa para ello”.

El estudio elaborado sitúa a los jóvenes peor que la población en general en todos los indicadores analizados: tasa de paro, desempleo de larga duración, temporalidad, parcialidad, sobrecualificación, subempleo, pobreza severa o relativa y tasa de pobreza (AROPE).

Aunque los datos por regiones todavía están por desmenuzar, la juventud ceutí está entre las más castigadas por indicadores como la temporalidad en el empleo o el paro en general, en concreto como “la tercera región con una tasa de desempleo juvenil más elevada de Europa”, según ha señalado Delgado.

En el conjunto de España, desde 2013 el índice de población activa con contratos a tiempo parcial de la población juvenil no se despega del 30% y el porcentaje de los que firman contratos temporales no baja del 90% desde 2008. “Estamos condenados a vivir en la pobreza”, advirtieron el representante del CJE y Ruiz, ya que “la juventud presenta un alto riesgo social que debe ser tenido muy en cuenta si queremos avanzar en una sociedad sostenible”.

El actual modelo laboral de “precariedad” es, según los autores del informe, “la causa principal de la pobreza juvenil”, que solo se ve paliada “por el colchón familiar en aquellas familias menos vulnerables”. “Peligrosamente estamos entrando en la lógica de la exclusión frente a la de la inclusión social” y “la población joven está pagando las novedades del nuevo marco productivo, laboral y social que se está configurando” desde una primacía de la óptica neoliberal.

Delgado ha prometido a la Federación local el apoyo del Consejo hacia sus políticas de activación de la juventud, tanto asociada como no, y a los grupos de trabajo que está poniendo en marcha sobre Reglamento interno (ya activo), Mujer, LGTBI+ o Migraciones.