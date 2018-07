El Poblado cree que el Gobierno “no está a la altura” después de otra noche de botellón

El Poblado Marinero se volvió a convertir la pasada noche del viernes en un botellódromo oficioso. Así lo ha denunciado la comunidad de propietarios que ha vuelto a remitir fotos de la situación con la que tienen que lidiar los locales de hostelería que desarrollan su actividad legal en la conocida zona de ocio. Decenas de jóvenes consumiendo sus litros a menos de medio metro de terrazas instaladas precisamente para ofrecer la posibilidad de disfrutar de una copa entre amigos en un entorno que está dejando de ser único.

Así, no es de extrañar que desde la Comunidad se afirme sin tapujos que “después de tantas quejas se confirma que la el Gobierno de la Ciudad no está a la altura de gobernar Ceuta, ya que no es capaz de controlar el botellón en la zona de ocio de la ciudad, después de que al administrador le hubieran confirmado verbalmente que iban a sancionar a los ciudadanos haciendo botellón. Nos damos cuenta que es otra mentira de este Gobierno. Una pena para los negocios que realmente crean empleo y riqueza en el Pueblo Marinero. ¿Hasta donde vamos a llegar?”, se pregunta el administrador de la comunidad, Piku Sunderdas.

Al botellón, cada fin de semana más molesto y numeroso para los locales, que lo ven no sólo como una competencia desleal sino también como un foco de molestias, problemas y generador de suciedad en la zona, se suman otros problemas habituales derivados precisamente de la falta de seguridad o presencia policial en la zona durante las madrugadas de los fines de semana. La pasada semana la actividad de ocio convivio con el ejercicio de la prostitución, según han denunciado desde la propia Comunidad.