Ciudadanos exige al PP que fije un criterio sobre la rehabilitación de viviendas con dinero público

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, Javier Varga, ha exigido este martes en rueda de prensa al Gobierno local del PP que fije de una vez un criterio objetivo sobre cómo se eligen y financian las operaciones de rehabilitación de viviendas con dinero público en esta ciudad y que no se atienda a intereses desconocidos para beneficiar a esta o aquella barriada.

Varga ha aprovechado el caso de los bloques de El Rocío para poner en la picota la "caótica" gestión que del asunto hacen los de Vivas, que con esas 120 viviendas (unas 70 ya de propiedad privada, según su presidente vecinal) ha decidido no ser magnánimo y a cuyos propietarios ha remitido cartas instándoles a arreglar por sus propios medios "balcones, fachadas y cornisas que tienen riesgo de caída".

Esa posición contrasta, a ojos de la formación naranja, con el Gobierno que en otras barriadas, desde Santiago Apóstol hasta Los Rosales, ha pagado íntegramente operaciones de rehabilitación de viviendas aunque ya no fuesen de titularidad pública.

"En El Rocío hablamos de casas con 25 años de antigüedad en las que el Gobierno no ha hecho nada y de las que tampoco se ha desprendido íntegramente en favor de sus adjudicatarios, que no tenían rentas boyantes y que en algunos casos no han mejorado su situación económica", ha expuesto Varga.

A pesar de ello, para esos bloques no parece que haya manga ancha. "La discrecionalidad, el capricho y la falta de criterio de este Gobierno, esa forma errática que tiene de hacer las cosas, es la que termina cabreando tanto a quienes esperan apoyo público para rehabilitar viviendas como a quienes lo hacen con dinero de su bolsillo", ha denunciado el diputado, que es partidario de que en Ceuta, "como en el resto de Autonomías", se abran líneas de ayudas para el mismo fin, no actuaciones con todos los gastos pagados.

Varga también ha recordado que fue el PP el que, en 2015, "año electoral", prometió a El Rocío que sería agraciada con la próxima Área de Rehabilitación Integral (ARI) de viviendas. En 2017 "toda la oposición" se hizo eco del mal estado de los bloques y en 2018 los de Karima Aomar han dado continuidad a esas denuncias, que han encontrado el Decreto de Fomento de orden de rehabilitación por cuenta de los vecinos como respuesta.

No obstante, con los nuevos comicios a la vuelta de la primavera, Vivas matiene otras dos de esas operaciones de arreglo de casas pendientes de señalar (en principio una será Juan XXIII) para ser sufragadas, ha adelantado, con fondos de la Ciudad.