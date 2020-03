Resumen de información útil sobre cosas que han cambiado

Desde que se decretara el Estado de Alarma muchas son las cosas que han cambiado y muchos servicios públicos y privados han ido adaptándose a la realidad de manera veloz. Hemos recopilado en esta información el mayor número de esas cosas que ya no funcionan como solían y que tal vez necesite saber.

Empezaremos por lo más importante siempre y más ahora: La Salud.

Toda la atención programa está cancelada, tanto en Primaria, como en Especializada como en los centros Privados. Sólo se atiende presencialmente casos de urgencia que no tengan que ver con síntomas compatibles con coronavirus, en ese caso es necesario llamar para pedir asistencia domiciliaria. En el caso de tener que renovar recetas para enfermos crónicos se puede hacer por vía telefónica . Estos son los teléfonos:

Centro de Salud de Recinto: 956527804

Centro de Salud de Otero: 956527921

Centro de Salud del Tarajal: 856907258

Otros teléfonos de Interés:

Hospital Universitario de Ceuta, centralita: 856907000

Servicio de Atención al Paciente: 856907127 y 856907128

Dirección Territorial de Ingesa: 956527651 y 956527652

Teléfono de Información sobre Coronavirus: 900720692 (operativa 24 horas)

Emergencias: 112 y 061

Otro teléfono importante que ha entrado en funcionamiento en los últimos días es el que ha habilitado la Consejería de Servicios Sociales para resolver dudas sobre las nuevas ayudas que se pueden solicitar por la situación de emergencia sanitaria. Es gratuito y está operativo las 24 horas: 900701055

Casos de violencia machista

El Colegio Oficial de Psicología de Ceuta en colaboración con el de Farmacéuticos han puesto en marcha un protocolo de ayuda para mujeres que estén sufriendo maltrato y que debido al confinamiento puedan tener dificultades para contactar con el teléfono 016, que sigue operativo, para pedir ayuda. Si tienen ocasión de acudir a la farmacia, pueden solicitar al dependiente o dependienta una “Mascarilla19”, es la clave para que el establecimiento contacte con el 112 y denuncie la situación.

Correo para poder entrar en Ceuta

Aún pueden quedar ceutíes por el mundo que quieran venir a pasar estos duros momentos con sus familias. Con el tráfico marítimo restringido al máximo para poder embarcar hacia la ciudad es necesario contar con un permiso de Delegación del Gobierno . Este es el correo al que hay que dirigir la petición: secretaria-delegada.ceuta@correo.gob.es

Renovación de documentos

Policía Nacional y Tráfico han cerrado la renovación de documentos. Ni el DNI ni el Carnet de Conducir se pueden renovar en la actualidad y todas las citas previtas que existían se han cancelado. El Gobierno ha aprobado medidas en ese sentido. Así l os DNI que caducaban con posterioridad al día 14 de marzo han sido prorrogados de manera automática durante un año. En el caso de los carnets de conducir la prórroga alcanza hasta 60 días después de que se levante el Estado de Alarma.

Impuestos y ayudas

El Gobierno de la Ciudad Autónoma ha dejado para después del Estado de Alarma el cobro de algunas tasas e impuesto s, como el de circulación y el IBI. Además, otros como el IPSI se pueden aplazar.

Además, el Gobierno de la Nación ha establecido un importante paquete de ayudas para las empresas y los trabajadores afectados por el cierre de negocios o la caída de las facturaciones. La Cámara de Comercio ha elaborado por ejemplo una guía para que los autónomos puedan solicitar su paro.

Recetas de mutuas

El Gobierno de la nación igualmente ha facilitado los trámites para adquirir medicinas con recetas para sus mutualistas. Y de manera temporal les ha dejado de exigir el sellado de las mismas .

Horarios de bus

Los taxis han reducido su flota en servicio a la mitad. Y los autobuses urbanos en Ceuta han modificado también sus frecuencias reduciéndolas. La mayoría de las líneas han suprimido uno de los dos servicios que hacían cada hora, en cambio las de Juan Carlos I, el Hospital y la Frontera permanecen igual. Aquí se pueden consultar los cambios . Además el último servicio de todas las líneas se ha adelantado a las 22 o las 21.45 horas.

UNED

Lo que no han cambiado son las clases en la UNED. En medio de una crisis que ha forzado a una repentina apuesta por la educación telemática, la UNED de Ceuta mantiene todas sus clases en sus horarios habituales mediante conferencia a través de la web .

Los supermercados

Son de los pocos establecimientos que pueden seguir abiertos, pero también han modificado sus horarios y los que cerraban a las 22 horas, han adelantado su cierre una hora. Además en la mayoría de tiendas pequeñas, las de barrio, se han extremado los ciudadanos para evitar la propagación de la pandemia y el respeto a la separación obliga a esperar en muchos casos a que la tienda se desocupe.

Salir o no salir y cómo

Lo que sin duda más ha cambiado esta crisis es nuestra relación con la calle. No se puede salir de casa si no es con un motivo justificado. Para acudir a trabajar es necesario portar un certificado realizado por la empresa que acredite el desplazamiento. Y si va a la compra se recomienda volver con el ticket guardado. La Policía ya ha tramitado sólo en Ceuta más de medio millar de sanciones por estar en la calle de manera injustificada o indebida. Tampoco se puede ir acompañado.

Hay excepciones. Se puede llevar a los niños a la compra ; un adulto y un niño, no toda la familia y siempre y cuando haya una causa de fuerza mayor que lo obligue y no tenga con quien dejarlo. Igualmente las personas con algún tipo de discapacidad pueden ser acompañadas. Sigue sin poder irse en coche dos personas, en una de las medidas que mayor incomprensión está teniendo por parte de la ciudadanía. El Real Decreto regula que sólo en casos justificados o de fuerza mayor podrán realizar dos personas un desplazamiento en vehículo y son muchos los que no entienden que puedan subirse a un taxi, pero su pareja no pueda llevarles a trabajar.

Lo que más ha cambiado

Lo que más ha cambiado es sin duda nuestra manera de estar en la calle y en el mundo. Las mascarillas y guantes abundan por doquier y la estancia encerrado en el hogar se está haciendo eterna. En este sentido recomendamos algunas informaciones de las que hemos ido publicando con consejos prácticos, sobre este tipo de comportamientos o cómo mantener una correcta higiene en el hogar con o sin persona aislada conviviendo con nosotros.

